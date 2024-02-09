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Бывший замглавы УФАС Петр Яковлев стал зампредом комитета по природопользованию

фото ЗакС политика Бывший замглавы УФАС Петр Яковлев стал зампредом комитета по природопользованию

Новым заместителем председателя комитета Смольного по природопользованию стал Петр Яковлев, который в прошлом занимал различные должности в администрации Псковской области, а также проработавший семь лет в должности заместителя главы УФАС по Петербургу. В комитете 9 февраля уточнили корреспонденту ЗАКС.Ру, что к своим обязанностям Яковлев приступил в последних числах января. 

До 2005 года Яковлев работал в юридических компаниях Петербурга. До 2009 года он трудился в комитете Смольного по управлению государственным имуществом. Позже чиновник перешел на работу в Псковскую область - несколько месяцев он числился советником губернатора региона, а с июня 2009 года возглавлял государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям. В августе 2010 года Яковлев вернулся в Петербург, где занял должность директора по правовым вопросам в ООО "Аудит Санкт-Петербург". В 2011 году вернулся на госслужбу в качестве заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. Яковлев контролировал проверку городского госзаказа. Например, контрактов по строительству "Газпром Арены". В УФАС он проработал до 2018 года, пока не был отправлен в отставку из-за нарушений при подаче декларации. Яковлев заявлял, что не согласен с приписываемыми ему нарушениями. 

"Пётр Яковлев был освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Основание для увольнения - недостоверное предоставление информации в декларации о доходах", - сообщали ТАСС со ссылкой на ведомство. 

В 2018 году СМИ писали о конфликте между Яковлевым и некими представителями силовых ведомств, по инициативе которых он якобы и был уволен со службы, однако официальных подтверждений этому нет. В годы работы в УФАС Яковлев призывал к созданию здоровой конкуренции и необходимости сокращения роли госзаказа. 

Константин Леньков / Фото УФАС по Санкт-Петербургу


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