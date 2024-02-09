Бывший замглавы УФАС Петр Яковлев стал зампредом комитета по природопользованию

Новым заместителем председателя комитета Смольного по природопользованию стал Петр Яковлев, который в прошлом занимал различные должности в администрации Псковской области, а также проработавший семь лет в должности заместителя главы УФАС по Петербургу. В комитете 9 февраля уточнили корреспонденту ЗАКС.Ру, что к своим обязанностям Яковлев приступил в последних числах января.

До 2005 года Яковлев работал в юридических компаниях Петербурга. До 2009 года он трудился в комитете Смольного по управлению государственным имуществом. Позже чиновник перешел на работу в Псковскую область - несколько месяцев он числился советником губернатора региона, а с июня 2009 года возглавлял государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям. В августе 2010 года Яковлев вернулся в Петербург, где занял должность директора по правовым вопросам в ООО "Аудит Санкт-Петербург". В 2011 году вернулся на госслужбу в качестве заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. Яковлев контролировал проверку городского госзаказа. Например, контрактов по строительству "Газпром Арены". В УФАС он проработал до 2018 года, пока не был отправлен в отставку из-за нарушений при подаче декларации. Яковлев заявлял, что не согласен с приписываемыми ему нарушениями.

"Пётр Яковлев был освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Основание для увольнения - недостоверное предоставление информации в декларации о доходах", - сообщали ТАСС со ссылкой на ведомство.

В 2018 году СМИ писали о конфликте между Яковлевым и некими представителями силовых ведомств, по инициативе которых он якобы и был уволен со службы, однако официальных подтверждений этому нет. В годы работы в УФАС Яковлев призывал к созданию здоровой конкуренции и необходимости сокращения роли госзаказа.

Константин Леньков / Фото УФАС по Санкт-Петербургу