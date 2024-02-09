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Новости 13:52

Троицкий мост подсветят красным в честь Китайского Нового года

фото ЗакС политика Троицкий мост подсветят красным в честь Китайского Нового года

В Петербурге подсветят красным цветом Троицкий мост в честь наступающего Китайского Нового года, об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Подсветку включат вечером в пятницу, 9 февраля. Сам Китайский Новый год отметят в субботу, 10 февраля. 

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, празднование Китайского Нового года в городе стало традицией. 

"Также в знак дружбы между нашими народами и как дань уважения китайским партнерам, с которыми город активно развивает сотрудничество, мы включаем специальное световое оформление Троицкого моста", – отметил губернатор Александр Беглов.

Подсветка будет включена в динамике – то достигать максимальной яркости, то затухать. Пролеты моста получат статичную подсветку. Освещение будет украшать мост с 9 по 24 февраля.

Цвет был выбран красный из-за того, что это одна из особенностей Китайского Нового года.

Фото: пресс-служба Смольного


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