Из-за строительства Витебской развязки на ЗСД закроют два съезда

С 11 по 12 февраля ожидаются временные изменения в движении на южном участке Западного скоростного диаметра (ЗСД), об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе "Магистрали Северной столицы".

Ограничения вводятся в связи с проведением работ по строительству Витебской развязки. При подъезде к набережной Екатерингофки будут закрыты два съезда.

С полуночи до 6 утра 11 февраля будет закрыт съезд с ЗСД на Благодатную улицу при движении со стороны набережной Екатерингофки. В последующем, с 23:00 11 февраля до 5:00 12 февраля, въезд на ЗСД с Благодатной улицы в сторону южной развязки с КАД также будет временно закрыт.

Водителей просят выбирать оптимальный маршрут с учетом перекрытий, а также следить за дорожной ситуацией и строго соблюдать требования ПДД и дорожных знаков.

Фото: ЗАКС.Ру