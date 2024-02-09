У здания РНБ появится памятник юристу Кони

Церемония закладки камня на месте будущего памятника юристу Анатолию Кони состоялась 9 февраля в Петербурге у здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Участие в мероприятии принял глава Минюста Константин Чуйченко.

"Анатолий Федорович сыграл неоценимую роль в развитии отечественной правовой системы и судебной этики. Сегодня мы отдаем дань уважения его делам, свершениям и заслугам перед российским государством", — приводит слова Чуйченко Telegram-канал министерства.

Церемония состоялась в рамках торжеств, приуроченных к 180-й годовщине со дня рождения выдающегося правоведа.

Ожидается, что памятник Кони будет открыт в июне 2024 года в дни проведения XII Петербургского международного юридического форума.

Кони родился в 1844 году в Петербурге, скончался в 1927 году. Юрист руководил расследованием ряда уголовных дел, в 1878 году суд под его председательством вынес оправдательный приговор революционерке Вере Засулич. В последние годы существования Российской империи Кони был членом Государственного совета страны.

Фото: Минюст России / Telegram