Петербургский суд счел неисполнимой депортацию "нежелательного" украинца

В Петербурге остался без удовлетворения иск ГУ МВД, поданный в целях последующей депортации украинского гражданина. Ведомство добивалось продления срока его пребывания в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), поскольку положенные 48 часов истекли и их оказалось недостаточно для исполнения решения о депортации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Ранее нахождение украинца в России объявила нежелательным Федеральная служба исполнения наказаний. В свою очередь, региональный главк МВД указал в иске, что купить билет задержанному на Украину невозможно из-за приостановленных дипломатических отношений между двумя соседними странами.
Красносельский районный суд согласился с предыдущим доводом и в результате постановил, что "решение о депортации в совокупности вышеуказанных фактов лишено критерия исполнимости".