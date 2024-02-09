Петербургский суд счел неисполнимой депортацию "нежелательного" украинца

В Петербурге остался без удовлетворения иск ГУ МВД, поданный в целях последующей депортации украинского гражданина. Ведомство добивалось продления срока его пребывания в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), поскольку положенные 48 часов истекли и их оказалось недостаточно для исполнения решения о депортации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Ранее нахождение украинца в России объявила нежелательным Федеральная служба исполнения наказаний. В свою очередь, региональный главк МВД указал в иске, что купить билет задержанному на Украину невозможно из-за приостановленных дипломатических отношений между двумя соседними странами.

Красносельский районный суд согласился с предыдущим доводом и в результате постановил, что "решение о депортации в совокупности вышеуказанных фактов лишено критерия исполнимости".

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