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Новости 17:23

Петербургский суд счел неисполнимой депортацию "нежелательного" украинца

фото ЗакС политика Петербургский суд счел неисполнимой депортацию "нежелательного" украинца

В Петербурге остался без удовлетворения иск ГУ МВД, поданный в целях последующей депортации украинского гражданина. Ведомство добивалось продления срока его пребывания в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), поскольку положенные 48 часов истекли и их оказалось недостаточно для исполнения решения о депортации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Ранее нахождение украинца в России объявила нежелательным Федеральная служба исполнения наказаний. В свою очередь, региональный главк МВД указал в иске, что купить билет задержанному на Украину невозможно из-за приостановленных дипломатических отношений между двумя соседними странами.

Красносельский районный суд согласился с предыдущим доводом и в результате постановил, что "решение о депортации в совокупности вышеуказанных фактов лишено критерия исполнимости".

Фото: ЗАКС.Ру


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