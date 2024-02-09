За неделю ГАТИ не заметила прогресса в уборке снега возле ТРЦ "Родео Драйв"

Петербургские чиновники и сотрудники прокуратуры проинспектировали два людных торговых объекта в Калининском районе и остались неудовлетворены увиденным. Спустя почти неделю повторный визит показал, что расчищать территорию от снега и льда в обоих случаях лучше не стали.

Претензии проверяющих коснулись ТРЦ "Родео Драйв" на проспекте Культуры. Судя по сообщению ГАТИ, ситуация с зимней уборкой на близлежащей парковке только усугубилась: появились горы снега высотой в человеческий рост.

Продолжает оставлять лучшего также состояние Полюстровского (Кондратьевского) рынка. На нем обнаружились аналогичные кучи невывезенного снега, а также опасная наледь на тропинках между торговыми рядами.

Фото: ЗАКС.Ру