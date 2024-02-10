Беглов поздравил петербуржцев с буддийским Новым годом

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан и гостей города с буддийским Новым годом, об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил Беглов, традиции буддийского Нового года связаны с любовью, родной землей, почитанием старших и уважением. По словам губернатора, в России тоже бережно хранится духовное наследие.

В Петербурге центром празднования буддийского Нового года (или праздник Сагаалган) станет Дацан Гунзачойнэй.

"Мы гордимся тем, что в нашем городе находится этот красивейший храм – старейший в европейской части России", – сказал Беглов.

Свое обращение губернатор закончил пожеланиями мира, счастья и благополучия.

Фото: ЗАКС.Ру