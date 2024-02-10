В России в 2023 году выросло число финансовых пирамид

В 2023 году в России выявили 2 944 финансовых пирамиды, что в полтора раза больше, чем в 2022 году, об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Банка России.

По данным ЦБ, большинство из них составляют мелкие псевдоинвестиционные проекты в Интернете. Для них часто привлекают блогеров для рекламы.

Самыми популярными способами перечисления денег оказались иностранные платежи или криптовалюта. Проектов, где принималась криптовалюта, оказалось 1,5 тысячи. С помощью нее организаторы сохраняют анонимность.

Все собранные данные о мошенниках передаются в ФАС, Роскомнадзор и правоохранительные органы. По результатам материалов от банка, доступ был ограничен у более чем 11,2 тысячам интернет-ресурсов.

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