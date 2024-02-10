Ремонтные работы на улице Кораблестроителей завершены после разлива кипятка

В пятницу вечером, 9 февраля, произошел прорыв трубопровода у дома №37 по улице Кораблестроителей, поток кипятка затронул припаркованный транспорт, об этом 10 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В результате инцидента пострадали десять автомобилей, находившихся в зоне разлива кипятка. Однако, по данным "Теплосети", обращений от граждан на страховые возмещения не поступало.

На данный момент, по информации предприятия, отопление в близлежащих домах полностью восстановлено. Специалисты уже приступили к восстановлению поврежденного участка проезжей части.

Фото: ЗАКС.Ру