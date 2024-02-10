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Новости 14:20

На заводе в Рыбацком нашли и послали на экспертизу похожий на взрывчатку сверток

фото ЗакС политика На заводе в Рыбацком нашли и послали на экспертизу похожий на взрывчатку сверток

Накануне вечером на Всеволожском заводе алюминиевых сплавов обнаружили подозрительный сверток, показавшийся сотруднику предприятия заложенным самодельным взрывным устройством. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Находку, лежавшую на складе крупного производства в Рыбацком, отправили на экспертизу.

Медиапроект Shot, первым распространившим новость, уточняет, что в пакете действительно находилась взрывчатка (тетрил) весом 1,7 кг вместе с зажигательной трубкой. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру


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