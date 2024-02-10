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Новости 17:55

Бастрыкин недоволен отсутствием водоснабжения в частном секторе Тихвина

фото ЗакС политика Бастрыкин недоволен отсутствием водоснабжения в частном секторе Тихвина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался тем, как продвигается решение проблем жителей Тихвина, сосредоточенных в частном секторе и имеющих проблемы с водоснабжением.

Как сообщает информационный центр СК, уже свыше пяти лет граждане вынуждены ходить за водой в другой район. Все это время у них не функционирует колонка, ранее служившая единственным в округе источником питьевой воды.

Длящиеся годами жалобы в иные органы власти никак не упростили доступ местных жителей к жизненно необходимому ресурсу. Бастрыкин ожидает результатов проводящейся процессуальной проверки.

фото: пресс-служба СК


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