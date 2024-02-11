Кабмин утвердил программу развития плавания в России

Российское правительство утвердило программу "Плавание для всех", предусматривающую в том числе повсеместное обучение этому навыку детей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"До сих пор в России реализовывались аналогичные ведомственные и региональные программы. Теперь такая работа будет охватывать всю страну", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Согласно документу, в России планируется обеспечить всеобщее обучение детей плаванию, в том числе в дошкольных организациях, школах и учреждениях отдыха. В частности, в школах с бассейном предусматривается введение предмета "Плавание" начиная со второго класса.

Программа рассчитана до 2030 года. К этому времени до 80 % учеников должны уметь плавать, в абсолютных цифрах речь идет о 12,5 миллионов детей, в том числе о 124 тысячах детей с ограниченными возможностями. Всего же через шесть лет регулярно заниматься плаванием должны будут четыре миллиона россиян, следует из документа.

Фото: ЗАКС.Ру