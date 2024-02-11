Температура воздуха в Петербурге оказалась почти на градус ниже нормы

Установившаяся в Петербурге температура воздуха оказалась почти на градус холоднее погодной нормы, сообщил 11 февраля главный синоптик города Александр Колесов. Это уже третье по счету похолодание в регионе с начала 2024 года.

Колесов отметил, что "очень теплое первое февраля с положительной среднесуточной температурой воздуха" сменилось похолоданием, однако в первые пять дней месяца аномалия оставалась положительной. В дальнейшем морозы усилились, так что по состоянию на 9 февраля отклонение от нормы достигало почти -11 градусов.

"Установившиеся морозы "побеждают" теплую первую половину декады и на сегодняшний день средняя декадная температура в Санкт-Петербурге ниже нормы на 0,9 градуса", — резюмировал синоптик.

В первой декаде февраля в Петербурге выпало 3,9 мм осадков, что Колесов счел незначительным результатом. Солнце в городе можно было наблюдать в течение семи дней, а общая продолжительность сияния составила около 19 часов.

Фото: ЗАКС.Ру