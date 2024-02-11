Во Всеволожске открыли памятник рожденным в блокаду детям

На территории комплекса "Румболовская гора" во Всеволожске состоялось открытие памятника детям, рожденным во время блокады Ленинграда, сообщили в правительстве Ленинградской области 11 февраля. В мероприятии приняли участие глава региона Александр Дрозденко и министр юстиции Константин Чуйченко.

Скульптура изображает женщину с младенцем на фоне разбитого окна. "Этот памятник пронзителен, с одной стороны, он напоминает о трагедии блокадного Ленинграда, а с другой стороны, о силе, воле, о любви, о материнской заботе, о вере в будущее. Потому что, когда рождаются дети, с ними всегда связана вера в будущее", — оценил скульптуру Дрозденко, выступая на церемонии открытия.

Глава региона напомнил о гибели почти 300 тысяч детей в ходе блокады Ленинграда. По его мнению, жители осажденного города столь же сильно верили в Победу, сколь верят россияне сейчас в победу "добра над злом" и в "наших ребят в зоне специальной военной операции".

Автором памятника выступил скульптор Алексей Степаненко.

Фото: lenobl.ru