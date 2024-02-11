Вандалы разрисовали стены храма при Политехе

Храм Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете Петра Великого подвергся набегу вандалов, передает 11 февраля телеканал "78". Неизвестные оставили оскорбительные лозунги на стенах здания.

В полицию с жалобой обратился настоятель храма. По его словам, неприятные надписи появились на церкви 21 января.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ). Санкция по ней предусматривает, среди прочего, штраф до трех миллионов рублей или же лишение свободы на срок до трех лет.

Храм был построен в 1912-1913 годах по проекту архитектора Иосифа Падлевского в неорусском стиле. Службы в здании продолжались до марта 1923 года. В 1992 году церковь вернули верующим, после чего в ней возобновились богослужения.

Фото: Citywalls

Фото: Citywalls