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Новости 16:43

Вандалы разрисовали стены храма при Политехе

фото ЗакС политика Вандалы разрисовали стены храма при Политехе

Храм Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете Петра Великого подвергся набегу вандалов, передает 11 февраля телеканал "78". Неизвестные оставили оскорбительные лозунги на стенах здания.

В полицию с жалобой обратился настоятель храма. По его словам, неприятные надписи появились на церкви 21 января.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ). Санкция по ней предусматривает, среди прочего, штраф до трех миллионов рублей или же лишение свободы на срок до трех лет.

Храм был построен в 1912-1913 годах по проекту архитектора Иосифа Падлевского в неорусском стиле. Службы в здании продолжались до марта 1923 года. В 1992 году церковь вернули верующим, после чего в ней возобновились богослужения.

Фото: Citywalls

Фото: Citywalls


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