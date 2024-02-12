Собчак заявила о намерении обратиться в суд из-за фильмов НТВ о ней

Журналистка Ксения Собчак объявила вечером 11 февраля о намерении подать иск о защите чести и достоинства к телеканалу НТВ. Причиной решения стали два фильма о ней, вышедшие на выходных.

"Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей. Бессмысленно, наверное, но вдруг", — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Посвященные Собчак фильмы были последовательно выпущены телеканалом в минувшие выходные. Первая передача под названием "Собчак. На личность" вышла в субботу. В воскресенье к ней добавился новый эпизод под названием "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни". В их содержании журналистка усмотрела распространение лжи о себе, но поначалу отнеслась к увиденному с иронией. Однако же вторую серию она объявила "отчаянной натяжкой совы на глобус", попутно назвав "бесконечной подлостью" увиденные ею попытки использовать против нее память об отце, мэре Петербурга Анатолии Собчаке.

Фото: ЗАКС.Ру