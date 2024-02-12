"Известия": ФСБ провела обыски в Росавиации

Федеральная служба безопасности провела обыски в Росавиации в рамках расследования двух уголовных дел из-за передачи почти 60 бортов в недружественные страны, утверждают "Известия" со ссылкой на свои источники. Визит силовиков в центральный офис ведомства состоялся 7 февраля, пишет издание.

Уголовные дела заведены по статьям о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) и о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). ФСБ выясняет обстоятельства вывода 59 вертолетов и гражданских самолетов из-под российской юрисдикции. Согласно распространенной газетой информации, часть машин оказалась в недружественных странах и позже была использована Украиной в ходе конфликта в Донбассе.

"В ходе мероприятий были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета воздушных судов", — рассказал источник "Известий".

Дело о халатности возбуждено против замглавы отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева и и. о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной. Последнюю также заподозрили в превышении должностных полномочий.

Поводом для возбуждения дел стала проведенная Минтрансом в июле 2023 года проверка. Последняя якобы показала, что сотрудники Росавиации после начала СВО снимали с регистрации воздушные суда, что противоречило указам президента и постановлениям правительства.

Фото: ЗАКС.Ру