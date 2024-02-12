Из-за драки мигрантов со смертельным исходом в Петербурге завели уголовное дело

Стычка двоих мигрантов в Петербурге, закончившаяся летальным исходом, привела к возбуждению дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК), передает ГУ МВД по региону.

Накануне утром в полицию Приморского района заявили об избитом мужчине, лежащем в парадной. Будучи гражданином другой страны, он не был поставлен на миграционный учет.

По прибытии в больницу 46-летний пострадавший умер. В воскресенье вечером у того же дома, где его подобрали, был задержан предполагаемый агрессор. Подозреваемый оказался соотечественником жертвы. По официальной версии, мужчины вместе выпивали и внезапно поссорились, перейдя к рукоприкладству.

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