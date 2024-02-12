ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:11

Из-за драки мигрантов со смертельным исходом в Петербурге завели уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за драки мигрантов со смертельным исходом в Петербурге завели уголовное дело

Стычка двоих мигрантов в Петербурге, закончившаяся летальным исходом, привела к возбуждению дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК), передает ГУ МВД по региону.

Накануне утром в полицию Приморского района заявили об избитом мужчине, лежащем в парадной. Будучи гражданином другой страны, он не был поставлен на миграционный учет.

По прибытии в больницу 46-летний пострадавший умер. В воскресенье вечером у того же дома, где его подобрали, был задержан предполагаемый агрессор. Подозреваемый оказался соотечественником жертвы. По официальной версии, мужчины вместе выпивали и внезапно поссорились, перейдя к рукоприкладству.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама