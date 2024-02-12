Калининградский губернатор рассказал о влиянии Иммануила Канта на начало СВО

На форуме политологов в Светлогорске губернатор Калининградской области Антон Алиханов озвучил оригинальную теорию, касающуюся начала военной спецоперации на Украине.

Спикер рассказал о деструктивной, с его точки зрения, исторической роли, которую сыграл философ Иммануил Кант за два с лишним века до актуальных событий. Запись его выступления появилась накануне, фрагменты из речи чиновника цитирует информагентство "ФедералПресс".

Алиханов назвал философа "духовным отцом" тех западных государственных деятелей, которые склонны нарушать договоренности геополитического характера. В понимании калининградского главы, знаменитый мыслитель "имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся".

"Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине", - рассудил оратор.

фото: kremlin.ru