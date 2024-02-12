Милонов хочет запретить разделение в самолете пожилых пассажиров с их родными

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов обратился в к министру транспорта Виталию Савельеву с предложением изменить правила авиационной перевозки пассажиров. По мнению политика, в них нужно включить запрет на разделение пассажиров старше 75 лет с родственниками или сопровождающими во время полета.

Милонов убежден, что граждане преклонного возраста на борту лайнера нуждаются в заботе и уходе ничуть не меньше детей, с которыми разлучать членов семьи в полете запрещено.

"Учитывая возможные хронические заболевания, инвалидность, необходимость приема лекарств и иные обстоятельства, нахождение сопровождающего рядом с пожилым пассажиром может быть более необходимым, чем в случае сопровождения несовершеннолетнего", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Если идея депутата найдет поддержку в правительстве, то корректировок потребует Воздушный кодекс.

Фото: ЗАКС.Ру