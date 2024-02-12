Лед Фонтанки очистили от надписи "Перемен"

В Петербурге сотрудники "Экостроя" убрали со льда Фонтанки возле Аничкова моста красные буквы и символы величиной в человеческий рост, появившиеся накануне вечером. Об этом сообщает портал MR7.

В течение примерно двенадцати часов на замерзшей реке можно было видеть надпись "Перемен" и галочку в квадрате справа от этого слова, отсылающую, по всей видимости, к избирательному бюллетеню. Правоохранительные органы заинтересовались перформансом уже в воскресенье.

Ближайшие выборы в стране пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать на них можно будет за четырех кандидатов в президенты.

фото: Павел Даиси / MR7