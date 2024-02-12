Голикова заявила о минимальном с 1992 года уровне безработицы

По итогам 2023 года уровень безработицы в России составил 3,2 %, заявила 12 февраля вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда. Это минимальное значение показателя с 1992 года.

"Как отметила Татьяна Голикова, по итогам 2023 года, согласно данным Росстата, в среднем за год уровень безработицы составил 3,2 %. Это самый низкий показатель с 1992 года", — рассказали в пресс-службе правительства о проведенном заседании.

Снижение уровня безработицы наблюдается во всех регионах страны, за исключением Дагестана и Камчатки, где этот показатель вырос до 12,5 % и 3,5 % соответственно. В четырех регионах уровень безработицы остался на прежнем относительно 2022 года уровне. Наибольшее падение продемонстрировали в Астраханская область и Северная Осетия — Алания, где безработица сократилась на 3,4 % и 3,3 % соответственно.

Фото: Правительство России / Telegram