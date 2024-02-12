В Петербурге оштрафовали банк "Уралсиб" из-за рассылки спама

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) добилось привлечения к юридической ответственности банка "Уралсиб", сообщает ведомство.

Чиновники обвинили кредитную организацию в некорректном маркетинге, а именно в рассылке рекламных сообщений без согласия получателя. Протокол на банк составили по ч. 1 ст. 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе).

Распространяемый "Уралсибом" спам антимонопольщики и суд расценили как ненадлежащую рекламу. Банк оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру