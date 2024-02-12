Глава МВД поручил подчиненным предотвращать "инциденты и провокации" на выборах

На церемонии представления двух новых начальников региональных управлений МВД перед коллегами выступил глава ведомства Владимир Колокольцев. Он предупредил собравшихся о возможных эксцессах и происшествиях во время предстоящих президентских выборов. Полицейские должны быть к ним готовы, следует из речи министра.

"Главное для нас - защитить жизнь и здоровье граждан, предотвратить возможные инциденты и провокации, создать условия для нормальной деятельности избирательных комиссий", - приводит слова Колокольцева пресс-служба МВД.

На выборах от полицейских также требуется координировать работу с силовиками из других органов власти, а также с членами избиркомов.

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Россиянам предложено проголосовать за четырех кандидатов.

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