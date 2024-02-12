ГАТИ недовольна качеством уборки ступеней на коммерческих объектах

В Петербурге подвели промежуточные итоги зимней уборки на объектах торговли и предоставления услуг. За прошедшую неделю на территории более трети отдельно стоящих строений такого типа, проверенных Государственной административно-технической инспекцией, выявили нарушения.

Еще хуже выглядит статистика по коммерческим точкам, расположенным в жилых домах: не все в порядке на 46% из тех, что посетили чиновники. Всего инспекторы осмотрели свыше 600 объектов потребительского рынка.

Наиболее распространенным явлением стала неудовлетворительная уборка лестничных ступеней, чреватая получением травм. Как минимум в семи районах, включая исторические (Василеостровский, Петроградский, Адмиралтейский), проблема представляется особо опасной.

Фото: ЗАКС.Ру