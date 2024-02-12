Петербурженка отсудила у МВД компенсацию за задержание на пацифистской акции

Ленинский районный суд Петербурга занял сторону жительницы города Александры Козьмы в ее споре с Министерством внутренних дел. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, женщина обжаловала свое задержание в марте 2022 года в Александровском саду, где граждане собрались на пацифистской акции.

На Козьму составили протокол по "митинговой" статье 20.2.2 КоАП и продержали в полицейском участке 20 часов. Позже производство по делу было прекращено за отсутствием состава правонарушения.

На заседании представитель УМВД по региону с иском не согласился. Тем не менее, с ведомства взыскали 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 300 рублей за госпошлину.

Фото: ЗАКС.Ру