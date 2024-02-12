На СВО погиб наводчик из Подпорожья

Администрация Подпорожского района Ленобласти анонсировала траурную церемонию прощания с военнослужащим, погибшим в зоне проведения спецоперации.
В ближайший вторник в деревне Казыченская простятся с Евгением Кяпяновым. Его жизнь оборвалась 24 января. Участнику боевых действий было 48 лет.
Администрация выразила соболезнования близким, друзьям и однополчанам уроженца района.
"Боль огромной утраты разделяют сегодня с ними все подпорожцы", - говорится в тексте.
Кяпянов был наводчиком в штурмовой мотострелковой роте.