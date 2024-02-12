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Новости 16:17

На СВО погиб наводчик из Подпорожья

фото ЗакС политика На СВО погиб наводчик из Подпорожья

Администрация Подпорожского района Ленобласти анонсировала траурную церемонию прощания с военнослужащим, погибшим в зоне проведения спецоперации.

В ближайший вторник в деревне Казыченская простятся с Евгением Кяпяновым. Его жизнь оборвалась 24 января. Участнику боевых действий было 48 лет.

Администрация выразила соболезнования близким, друзьям и однополчанам уроженца района.

"Боль огромной утраты разделяют сегодня с ними все подпорожцы", - говорится в тексте.

Кяпянов был наводчиком в штурмовой мотострелковой роте.

Фото: ЗАКС.Ру


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