Суд в Петербурге закрыл уголовное дело грека, поддержавшего СВО деньгами

В Петербурге прекратили производство по делу греческого адвоката, которого преследовали за ввоз в страну незадекларированной валюты в крупном размере (ст. 200.1 УК). Московский районный суд обязал его выплатить 100 тысяч рублей штрафа и этим ограничился, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Осенью прошлого года гражданин Греции прилетел из Турции и воспользовался так называемым зеленым коридором, введя в заблуждение сотрудников аэропорта Пулково. При адвокате обнаружили несколько десятков тысяч в иностранной валюте, которые он обязан был задекларировать. В результате в пользу российского бюджета у мужчины изъяли более 50 тысяч евро.

Суд учел то обстоятельство, что фигурант сделал несколько пожертвований в фонды, помогающие участникам военной спецоперации ("Народный Фронт. Все для Победы" и фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем").

Фото: ЗАКС.Ру