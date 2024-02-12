ЛДПР предложила вернуть прямые выборы мэров

Члены фракции ЛДПР в Госдуме с председателем партии Леонидом Слуцким во главе внесли 12 февраля на рассмотрение коллег законопроект о возвращении в России прямых выборов глав муниципалитетов, следует из электронной базы парламента. Инициатива предусматривает внесение поправок в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

"Глава муниципального образования, имеющего статус городского поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением избирается исключительно на муниципальных выборах и в случае избрания возглавляет местную администрацию", — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке к проекту депутаты говорят о последствиях реформы системы управления муниципалитетами в России, по итогам которой сложился ряд моделей руководства в городах. Речь идет о таких моделях, как "избираемый мэр", "назначаемый мэр" и "сити-менеджер" или "сити-менеджер + избираемый мэр", пишут авторы со ссылкой на доклад Центра перспективных управленческих решений. Из текста исследования следует, что отказ от прямых выборов приводит к переориентированию глав муниципалитетов на выполнение требований региональных властей при игнорировании интересов местных жителей.

В связи с этим либерал-демократы находят нужным вернуться исключительно к прямым выборам муниципальных глав.

Фото: ЗАКС.Ру