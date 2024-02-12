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Новости 19:10

Беглов анонсировал модернизацию социальных учреждений

фото ЗакС политика Беглов анонсировал модернизацию социальных учреждений

Губернатор Петербурга Александр Беглов посвятил значительную часть новейшего аудиообращения медицинским и социальным учреждениям. Городское правительство, по словам чиновника, продолжает повышать доступность такого рода помощи. Так, на прошедшей неделе в Белоострове был торжественно открыт частный клинический комплекс.

"На границе двух наших регионов вырос настоящий медицинский город", - охарактеризовал его Беглов.

Кроме того, на прошедшей неделе открыли новую площадку Медицинского колледжа № 1 на Крестовском острове. В обозримом будущем еще один профильный колледж появится во Фрунзенском районе.

Еще раньше, до конца лета, техническую помощь получат два соцучреждения. В гериатрическом медико-социальном центре на Фонтанке поменяют лифт, который эксплуатируется уже больше столетия, а центру социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального района поставят интерактивный логопедический стол с сенсорным экраном.

Фото: ЗАКС.Ру


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