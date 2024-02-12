Из-за технического сбоя петербуржцы переплатили за проезд в метро

Пользователи петербургской подземки 12 февраля пожаловались на повышенные списания с "Единой карты петербуржца" за разовый проезд. Вместо привычных 47 рублей они, узнав об этом постфактум, заплатили по 70 рублей, пишет "Фонтанка".

Технический сбой наблюдался на отдельных станциях, среди них — "Петроградская" и "Пролетарская".

"Информация о проблеме передана в банк. Неисправность устранена. Будет проведён анализ ситуации", - прокомментировали инцидент в пресс-службе метро.

По 70 рублей за поездку обычно списывают при оплате проезда банковской картой Visa или Mastercard.

Фото: ЗАКС.Ру