Малькевич предложил разблокировать соцсеть X (бывший Twitter)

Журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич выразил мнение, что причин для ограничения доступа к социальной сети X (бывшей соцсети Twitter) сегодня не осталось. Поэтому, с его точки зрения, целесообразно прекратить блокировку сервиса в России. Положительные изменения в политике компании, по оценке экс-главреда "Петербургского дневника", начались с тех пор, как ее приобрел бизнесмен Илон Маск.

"Мы видим, что оттуда вылетели пинком деятели, которые безосновательно цензурировали контент, поэтому платформа стала гораздо более открытой, демократичной и объективной. Дело здесь не только в том, что вышло интервью Путина, а, прежде всего, в позиции Илона Маска, который дает возможность высказываться всем", - приводит позицию Малькевича RTVI.

В перспективе X снова может стать каналом для связи с западными аудиториями в то время, как некоторые соцсети остаются под запретом в России. Однако для этого, подчеркнул общественник, администрация сервиса микроблогов должна первой сделать шаг навстречу РФ и начать сотрудничать в том числе с Роскомнадзором.

Фото: ЗАКС.Ру