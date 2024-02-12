Националиста Поткина объявили в розыск

Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск политика и общественного деятеля Александра Поткина (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), известного своими радикальными националистическими взглядами.

47-летний москвич Поткин, также известный как Белов, преследуется российским государством в уголовном порядке с конца 2000-х годов. Последний его приговор по целому набору экстремистских статей истек в 2018 году.

Чем именно продиктован новый интерес силовиков к политику, пока неизвестно. Уголовная статья, в связи с которой его ищут, в карточке МВД не отображена. В последние годы националист ведет непубличный образ жизни.

Фото: ЗАКС.Ру