ЦБ допустил введение лимита на покупки в рассрочку

Банк России размышляет о возможности введения для сервисов BNPL (buy now, pay later — "покупай сейчас, плати потом") предельных сумм рассрочки, сообщил 13 февраля РБК со ссылкой на представителя финансового регулятора. Итогом обсуждений с участниками рынка может стать законодательная инициатива.

Как рассказал изданию его собеседник, законопроект об установлении лимитов на рассрочку может быть разработан к началу лета. Сейчас речь идет о том, что соответствующий рынок будет работать по двум моделям.

В первом случае рассрочка предоставляется на платной основе. Представитель ЦБ отметил, что подобная модель "по сути, является потребкредитом", в силу чего регулирование здесь не должно отличаться от регулирования в сфере потребительского кредитования. Предполагается, что предоставлять ее должны профессиональные кредиторы.

"Вторая модель — бесплатная рассрочка. Здесь мы обсуждаем возможность предоставления такой услуги специализированными операторами рассрочки", — отметил собеседник РБК. Он сообщил о планах установить требования для защиты прав потребителей в этой сфере, а также о возможности создания специального реестра таких операторов.

В случае с бесплатной рассрочкой возможно введение лимита на сумму покупок. Это продиктовано стремлением ограничить рост долговой нагрузки на заемщиков. "Может быть введено требование учитывать в кредитных историях обязательства, возникающие при использовании сервисов рассрочки, превышающих определенный лимит", — среди прочего, допустил собеседник издания.

Фото: ЗАКС.Ру