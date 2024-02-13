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Новости 11:16

Температура в Петербурге опустится на 4-5 градусов ниже нормы

фото ЗакС политика Температура в Петербурге опустится на 4-5 градусов ниже нормы

В Петербурге погода обещает быть холодной, ветреной, но все равно солнечной, об этом 13 февраля в своем Telegram-канале написал ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В городе ситуацию с погодой во вторник, 13 февраля, определяет гребень скандинавского антициклона. Облаков в небе будет совсем немного, поэтому и осадков не ожидается. 

Температурные показатели при этом будут ниже климатической нормы аж на 4-5 градусов. Воздух прогреется лишь до -7…-9 градусов. Ветер местами может достигать 10 м/с.

В среду, 14 февраля, погода обещает быть такой же, однако возможен небольшой снег. 

Фото: ЗАКС.Ру


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