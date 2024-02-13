ФСБ объявила о предотвращении диверсии с самодельными бомбами в Ленобласти

Федеральная служба безопасности задержала в Ленинградской области иностранца с пятью самодельными бомбами, передает 13 февраля ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы. Согласно утверждению ФСБ, взрывные устройства предназначались для газораспределительной станции на территории региона.

Как заявили силовики, им удалось предотвратить диверсионно-террористический акт "на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры". В этой попытке силовики видят руку украинских спецслужб.

"В результате отработки поступившего сигнала о появлении подозрительного лица в районе газораспределительной станции и своевременных, скоординированных действий преступник был выявлен и задержан. Им оказался иностранный гражданин, украинец по национальности", — передает информагентство сообщение ФСБ.

Как сообщается, у задержанного изъяли пять самодельных бомб, которые он якобы намеревался заложить на трубопроводном узле. Устройства обезврежены. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии (ст. 281 УК РФ) и о незаконном обороте взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру