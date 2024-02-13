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Новости 12:16

Российская полиция объявила в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас

фото ЗакС политика Российская полиция объявила в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, об этом 13 февраля стало известно из базы данных ведомства.

В карточке МВД сказано, что Кая является эстонкой и родилась в Таллине в 1977 году. Также указано, что премьер-министра разыскивают по статье УК РФ, однако по какой именно — не уточнено.

Кроме нее, в базе появился госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп. Его также разыскивают по статье УК РФ, но не уточняется, по какой.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, вероятно, политики были объявлены в розыск, так как в отношении них возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

Фото: unsplash.com


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