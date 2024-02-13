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Муниципал 12:41

Около 100 человек готовы пойти на муниципальные выборы в Петербурге от "Новых людей"

фото ЗакС политика Около 100 человек готовы пойти на муниципальные выборы в Петербурге от "Новых людей"

Порядка 100 человек прошли подготовку к муниципальным выборам в петербургском отделении "Новых людей", рассказал ЗАКС.Ру член партии, помощник лидера фракции в Заксобрании Илья Лещев 13 февраля. По его словам, эти люди могут стать потенциальными кандидатами от партии на выборах, которые пройдут в сентябре 2024 года в 110 муниципальных образованиях города. Цифра не окончательная — в марте "Новые люди" откроют новый набор. 

- В марте еще стартует следующий поток. У нас 3 марта будет как раз день основания партии, и в этот день планируется запуск второго потока. <...> Для нас все районы важны, но [приоритет выдвижения] больше все-таки в Центральном районе, Пушкинском, Выборгском, Приморском, Фрунзенском, Московском, - рассказал Лещев.  

Сам Лещев еще не определился, примет ли сам участие в муниципальных выборах, но уточнил, что даже если и решится баллотироваться, то в Пушкинском районе, своем "рабочем" округе. Сейчас  он является помощником депутата ЗакСа Дмитрия Павлова, избранного в 2021 году от Пушкинского района. 

Напомним, в сентябре 2024 года в Петербурге пройдут выборы муниципальных депутатов — планируется избрать порядка 1,5 тысячи муниципалов. Также петербуржцам предстоит выбрать губернатора. 

 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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