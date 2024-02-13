Суд приговорил афганскую журналистку Хассани к 2 годам колонии — срок считается отбытым

Кировский районный суд Петербурга приговорил афганскую журналистку Кобру Хассани к двум годам колонии, сообщает "Фонтанка". Суд признал ее виновной в попытке незаконно покинуть Россию и отправиться в Евросоюз в составе группы лиц по предварительному сговору. С учетом того времени, которое девушка уже провела в заключении, срок считается отбытым.

Журналистка свою вину не признала, пишет MR7. Она заявила, что хотела выехать в Евросоюз легально, а в Россию не планировала направляться, но её обманули.

Большая часть остальных обвиняемых по делу признала свою вину, пишет СМИ. "Фонтанка" уточняет, что организатору поездки, белорусу Александру Мацулевичу, назначили четыре года в колонии строгого режима, его помощнику Ахмаду Валиду Гуламу Джелани — два года в колонии-поселении. Аналогичные сроки получили ещё девять фигурантов дела. Все они и Джелани отбыли свои наказания в СИЗО.

Теперь Хассани грозит депортация в Афганистан, отмечает "Фонтанка". Издание со ссылкой на адвокатов журналистки сообщает, что защитники ранее подали прошение о временном убежище для Хассани в России. Миграционная служба в просьбе отказала. В мае 2023 года Кировский районный суд признал девушку виновной в нелегальном нахождении в России и обязал выдворить её в Афганистан. Решение не вступало в силу из-за разбирательства по уголовному делу.

Адвокаты отмечают, что в Афганистане Хассани грозит опасность. Они намерены добиваться для неё контролируемого выезда: женщина сама сможет решить, куда уехать из России.

София Саттарова / Фото: Анна Мотовилова / MR7