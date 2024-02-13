Госдума рассмотрит вопрос приостановки участия России в работе ПА ОБСЕ

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 21 февраля рассмотрят опрос приостановки работы российской делегации в составе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), сообщила пресс-служба российского парламента. Соответствующее предложение поступило 13 февраля от спикера Думы Вячеслава Володина.

В своем выступлении на заседании Госдумы спикер заявил о необходимости выйти из структуры вплоть до тех пор, пока европейские парламентарии "не образумятся". Попутно он объявил ОБСЕ и Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) политизированными площадками, где говорят о демократии, "а сами не соблюдают ни процедур, ни правил, ни принципов".

"Нам пора сказать до свидания Парламентской ассамблее ОБСЕ. Организация абсолютно несамостоятельная, политизированная, под дудку пляшет, исполняет все танцы Вашингтона. Но самое плохое в этой ситуации, что еще мы деньги платим, причем одни из самых крупных плательщиков", — заявил Володин.

Председатель Госдумы поручил подготовить решение о приостановке участия России в ПАСЕ к 21 февраля. "На следующей неделе, в среду, синхронно с Советом Федерации примем решение", — пообещал он.

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