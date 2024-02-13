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Новости 15:47

Путин поручил правительству ускорить выплаты участникам спецоперации

фото ЗакС политика Путин поручил правительству ускорить выплаты участникам спецоперации

Президент России Владимир Путин поручил ускорить выплату денег участникам СВО, об этом 13 февраля появилась информация на сайте Кремля.

Такое поручение Владимир Путин дал еще в ходе пресс-конфренции в декабре 2023 года. 

Согласно поручению, правительство России должно проанализировать закон и правоприменительную практику, которая связана с выплатами и льготами участникам СВО. После этого правительство должно предоставить предложения об оптимизации и ускорению процессов.

До 1 марта президент Владимир Путин должен получить результаты действий кабмина.

Также Владимир Путин дал поручение распространить программу льготной ипотеки под 2% в новых регионах России на вторичное жилье.

Фото: kremlin.ru


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