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Новости 16:18

Из Пулково увеличится количество рейсов в Узбекистан

фото ЗакС политика Из Пулково увеличится количество рейсов в Узбекистан

Из Петербурга в Узбекистан увеличилось количество перелетов, об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

С 17 февраля авиакомпания Uzbekistan Airways добавит рейс в Фергану. На данный момент осуществляются рейсы по вторникам и пятницам, теперь будет еще и в субботу. Также с 21 февраля авиакомпания открывает рейсы в Наманган.

Помимо них из Пулково летают самолеты в Ташкент, Самарканд, Бухару, Ургенч и Термез. В 2023 году рейсами в Узбекистан воспользовались более 450 тысяч человек. 

Фото: ЗАКС.Ру


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