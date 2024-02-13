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Новости 16:48

В России объявлен в розыск стример Mellstroy

фото ЗакС политика В России объявлен в розыск стример Mellstroy

Белорусского стримера Mellstroy объявили в России в розыск, об этом 13 февраля появилась информация в базе МВД.

В карточке указано настоящее имя стримера – Бурим Андрей Александрович. Сам молодой человек является белорусом, родился в Гомеле в 1998 году. Сотрудники правоохранительных органов разыскиваю его по статье УК РФ.

Telegram-каналы SHOT и Mash пишут, что причина розыска в отказе идти служить в белорусскую армию. Отмечается, что в Беларуси на стримера уже заведено уголовное дело за уклонение от срочной службы.

В 2021 году его приговорили к шести месяцам исправительных работ за то, что он ударил знакомую лицом об стол. Сейчас стример находится за пределами РФ.

Фото: ЗАКС.Ру


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