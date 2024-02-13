Метро предупредило пользователей ЕКП о возврате неверно списанных средств

Неправильно списанные у обладателей Единой карты петербуржца средства должны будут в ближайшие дни вернуться к ним на счет, сообщили 13 февраля в пресс-службе метрополитена. Накануне вечером ряд пользователей ЕКП столкнулись с несоразмерными тарифу списаниями при попытке пройти в подземку.

О сбое при оплате проезда в метро по ЕКП сообщила накануне вечером "Фонтанка". Вместо положенных 47 рублей с пассажиров списывали за проход через турникеты по 70 рублей, будто при оплате банковскими картами.

В метрополитене причиной случившегося назвали сбой в работе банковского оборудования. Теперь же пассажиров призвали отслеживать возвращение неправильно списанных 23 рублей назад.

"Банком-эквайером проведен анализ операций, по которым были неправильно списаны денежные средства. С 13.02.2024 банком эквайером проводятся операции по возврату излишне списанных средств без обращений пассажиров, автоматически", — говорится в распространенном подземкой сообщении.

Деньги должны поступить в течение одного-двух дней. В случае, если их не вернут, добиваться возврата неправильно списанных средств следует в банке "Санкт-Петербург", заявили в пресс-службе метро.

Фото: ЗАКС.Ру