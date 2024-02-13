Полиция Петербурга возбудила дело о драке из-за нецензурной брани у "Галереи"

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело после драки у торгового центра "Галерея" на Лиговском проспекте, об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В произошедшем основными участниками стали несовершеннолетние, однако один взрослый все-таки был – он и стал главным фигурантом, он выступает подозреваемым.

Дело возбудили по статье о хулиганстве (ст.213 УК РФ).

Драка произошла вечером в воскресенье, 11 февраля. На место прибыли сотрудники полиции, которые и остановили драку. Конфликт возник на фуд-корте ТРК из-за замечания о нецензурной брани.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области