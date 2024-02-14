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Пивовары жалуются на отказы торговых сетей покупать у них разливное пиво

фото ЗакС политика Пивовары жалуются на отказы торговых сетей покупать у них разливное пиво

Крупные российские торговые сети все чаще отказываются от закупок разливного пива у отечественных производителей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на последнее заседание рабочей группы при Росалкогольтабакконтроле. Причин такого поведения называют сразу несколько. 

Прежде всего, месяц назад вступили новые бюрократические требования к пивоварам: теперь они должны подавать дополнительную отчетность в электронную систему "Честный знак". Изменившиеся правила застали врасплох даже некоторых крупных игроков на рынке.

Трудностей ретейлерам добавляет также обязательная маркировка на кегах: она имеет свойство повреждаться в дороге и становиться нечитаемой. Наконец, программное обеспечение у самих магазинов зачастую оказывается не приспособленным к новому порядку продажи слабоалкогольного напитка. 

По данным некоторых экспертов, среди всего пива в торговых сетях на долю разливного приходится примерно 10-15%. Отдельные ретейлеры и вовсе прекратили закупки пива в кегах, ссылаясь на крайне низкую рентабельность.

фото: pixabay


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