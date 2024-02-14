На зеленой ветке петербургского метро импортозаместят чешские вагоны

Петербургский метрополитен нацелился на импортозамещение вагонов "Нева", которые представляют собой локальную модификацию чешских вагонов Skoda. За 34 млн рублей предприятие открыло конкурс на создание проектной документации, на что обратил внимание "Деловой Петербург". Вагоны планируют поменять на зеленой (Невско-Василеостровской) ветке. В 2012-2019 годах город получил около полутора сотен вагонов "Нева".

В данном случае обновление транспортного парка продиктовано санкциями, из-за которых усложнились закупка комплектующих и техобслуживание имеющихся составов. После начала СВО Skoda Transportation вышла из ООО "Вагонмаш" и выкупила свою долю.

Будущий подрядчик должен будет подготовить проектную документацию к середине сентября. Импортозамещенными станут тормозная система, оборудование кабины управления и система управления поездом. На сегодняшний день исправных вагонов на зеленой ветке достаточно, однако ее развитие на север требует большей надежности подвижного состава.

Фото: ЗАКС.Ру