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Новости 10:10

За год число пенсионеров в РФ сократилось на 1,7%

фото ЗакС политика За год число пенсионеров в РФ сократилось на 1,7%

Социальный фонд России (СФР) к 1 января нынешнего года насчитал в стране 41,075 млн пенсионеров. Годам ранее их числилось на 699,9 тысяч больше. На статистику ссылается РБК. Снижение по сравнению с 2022 годом ускорилось втрое.

В этот показатель не входят граждан, получающие пенсию от Минобороны и разнообразных силовых ведомств. Наибольшее его падение за последние тридцать лет наблюдалось в разгар пандемии коронавируса, в январе 2021 года. 

Сегодняшняя динамика может быть объяснена эффектом от пенсионной реформы 2018 года, после которой возраст выхода на пенсию стал увеличиваться постепенно.

Примечательно, что к январю 2023 году СФР рассчитывал на рост числа пенсионеров за счет жителей так называемых новых регионов, однако тогда в получившуюся статистику они не вошли.

фото: pixabay


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