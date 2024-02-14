ЗакС поддержал федеральную инициативу об усложнении продажи незаконно перепланированных в студии коммуналок

Петербургский парламент 14 февраля принял за основу проект федеральной законодательной инициативы о запрете на незаконную перепланировку коммуналок на несколько квартир-студий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Депутаты предлагают усложнить процедуру продажи таких квартир. В частности, обязать продавцов предоставлять покупателям техпаспорт, подтверждающий законность перепланировки, не менее чем за месяц до сделки. Идею предлагают распространить на города федерального значения.

Авторами инициативы стали единороссы Всеволод Беликов, Павел Крупник и Денис Четырбок. Глава фракции "Единая Россия" Крупник с трибуны заявил, что техпаспорт может обойтись владельцам недвижимости всего в 3-5 тысяч рублей, при этом такая мера позволит защитить новых собственников квартир, которых в будущем могут обязать восстановить изначальную перепланировку, а также сохранить само здание. Чаще всего при дроблении коммуналок в новых квартирах ставят отдельные душевые кабины. Подобная нагрузка может негативно сказаться на системе водоснабжения.

Лидер фракции "Новые люди" и бывший девелопер Дмитрий Павлов заявил, что излишняя бюрократизация продажи недвижимости затруднит жизнь добросовестным горожанам, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Член фракции КПРФ Александр Рассудов выступил против несогласованной перепланировки, но предложенные меры реагирования назвал "рудиментарными" и излишними. Техпаспорт, по его мнению, не сможет наверняка защитить покупателей подобной недвижимости.

Против законопроекта проголосовали 6 человек, еще 6 воздержались. "За" проголосовали 36 депутатов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру