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Новости 11:26

На "Яндекс" завели дело из-за рекламы услуг по написанию дипломов

фото ЗакС политика На "Яндекс" завели дело из-за рекламы услуг по написанию дипломов

Федеральная антимонопольная служба нашла в деятельности российской IT-компании "Яндекс" нарушение федерального закона "О рекламе". Чиновникам не понравилось размещенная во всеобщем доступе объявление о написании рефератов, курсовых и дипломных работ за деньги.

Речь идет об услугах, предоставляемых компанией Work 5. Увидеть объявления можно было, воспользовавшись поисковиком.

Рекламировать платную помощь в написании выпускных квалификационных работ прямо запрещено российским законодательством. Административный протокол получили и ООО "Яндекс", и Work 5.

Фото: ЗАКС.Ру


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